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Избавиться от акнэ и проблем с кожей за один сеанс! | Фото:11.10 16:05   MIGnews.com

Избавиться от акнэ и проблем с кожей за один сеанс!

Ежедневно в отделения центра “Mind Power”, расположенные по всей стране, приходят десятки людей. В процессе лечения Орен Зариф использует мощную силу психокинеза, направляя энергию в подсознание пациента и пробуждая в нем собственные естественные силы исцеления. Этот метод Орен Зариф разработал на основе учения доктора Джозефа Мерфи (автора книги «Сила вашего подсознания»), в которой доктор рассказывает, что каждый, страдающий даже самым тяжелым недугом, может победить болезнь, с помощью силы собственного подсознания.

Излечение силами подсознания.

Все, кто уже прошел переходный возраст, сталкивались с проблемами кожи, но есть те, с кем проблема остается надолго. И, если в подростковом возрасте это кажется пустяком, то с годами становится настоящей проблемой.

«Сыпь началась лет в четырнадцать, я думала, что это подростковое, но время шло, а сыпь оставалась. К двадцати годам я прошла обследования у всех возможных врачей и посидела на всех диетах, но ни таблетки, ни мази, ни уколы – ничего не помогало. Как бы ни старалась мама, я стеснялась своего лица, не выходила из дома, предпочитая проводить время в своей комнате. Мы почти отчаялись найти спасение от угревой сыпи, когда мамина школьная подруга рассказала нам о целителе Орене Зарифе. Мы не возлагали больших надежд и откровенно сомневались в том, что он сможет помочь. И зря!

Спустя три сеанса я впервые вышла из дома без шляпы или платка и не боялась поднимать глаза, не думала, что люди пялятся на меня.

Орен Зариф подарил мне настоящую нормальную жизнь, избавив меня от моей проблемы, и я не знаю, как можно выразить, насколько я ему благодарна.»

Многие люди были у Орена Зарифа, и их жизни изменились незамедлительно. Вы тоже можете начать новую жизнь. Обратитесь к Орену Зарифу и вернитесь к своей жизни, проводите время с семей и друзьями, приступайте к работе с новыми силами и будьте счастливы.

Для дополнительной информации и записи на консультацию
звоните: 03-6248586

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