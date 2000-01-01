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Власти США не одобрили бургеры с мясозаменителем | Фото: Thinkstock13.08 04:56   MIGnews.com

Власти США не одобрили бургеры с мясозаменителем

Чиновники из FDA посчитали небезопасным искусственное мясо от стартапа Impossible Foods из-за "секретного ингредиента" - синтетического аналога соевого белка, пишет The New York Times .

Стартап Impossible Foods сам обратился в американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов (FDA) чтобы подтвердить, что бургеры, которые он производит, являются безопасными. Но представители управления посчитали, что основной ингридиент искусственного мяса - соевый легоглобин - может являться аллергеном и не безопасен для здоровья.

Представители FDA отмечают, что раньше люди не употребляли соевый легоглобин в пищу, хотя он и содержится в корнях некоторых бобовых растений. Поэтому, без дальнейших испытаний называть мясо с таким ингредиентом "безопасным" нельзя.

Тем не менее, формального запрета на продажу бургеров с подобным мясом нет - по той же причине отсутствия клинических испытаний. Согласно собственным правилам, FDA не может запретить продажи продукта до того, как доказан его вред для людей.
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