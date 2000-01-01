Кесарево сечение может стать причиной ожирения ребенка в будущем, к такому выводу пришла исследовательница Медицинской школы Нью-Йоркского университета Мария Домингез-Белло, пишет ТСН.
Она утверждает, что во время появления на свет путем кесарева сечения ребенок не получает нужных для здорового развития бактерий. Отсутствие которых в дальнейшем может привести к различным расстройствам - аллергии, аутоиммунным заболеваниям и избыточному весу.
Ученые уже давно обнаружили связь между ожирением и бактериями, живущими в кишечнике человека. Поэтому женщина предположила, что это может объяснить связь между кесаревым сечением и ожирением. Существуют две версии - или сам процесс операции сдерживает попадание необходимых бактерий в организм, или этому препятствуют использующиеся антибиотики.
Чтобы проверить это, был проведен анализ рождения мышат 13 лабораторными мышами, результаты которого поразили ученых. Так, через 15 недель после рождения детеныши мышей, появившиеся на свет естественным путем, весили около 39 граммов, тогда как мышата прооперированных - 45. Также иммунное состояние первых было в норме, а вот вторым не хватало определенных бактерий, влияющих на слабость организма.