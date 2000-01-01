Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Кесарево сечение может стать причиной ожирения | Фото: Thinkstock12.10 15:19   MIGnews.com

Кесарево сечение может стать причиной ожирения

Кесарево сечение может стать причиной ожирения ребенка в будущем, к такому выводу пришла исследовательница Медицинской школы Нью-Йоркского университета Мария Домингез-Белло, пишет ТСН.

Она утверждает, что во время появления на свет путем кесарева сечения ребенок не получает нужных для здорового развития бактерий. Отсутствие которых в дальнейшем может привести к различным расстройствам -  аллергии, аутоиммунным заболеваниям и избыточному весу.

Ученые уже давно обнаружили связь между ожирением и бактериями, живущими в кишечнике человека. Поэтому женщина предположила, что это может объяснить связь между кесаревым сечением и ожирением. Существуют две версии - или сам процесс операции сдерживает попадание необходимых бактерий в организм, или этому препятствуют использующиеся антибиотики.

Чтобы проверить это, был проведен анализ рождения мышат 13 лабораторными мышами, результаты которого поразили ученых. Так, через 15 недель после рождения детеныши мышей, появившиеся на свет естественным путем, весили около 39 граммов, тогда как мышата прооперированных - 45. Также иммунное состояние первых было в норме, а вот вторым не хватало определенных бактерий, влияющих на слабость организма.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:08
Испания: военный самолет потерпел крушение
14:10
Полицейские из ПА перейдут в Газу
13:45
США обеспокоены задержанием их диппредставителей в Турции
13:09
Кара Делевинь и Леа Сейду выступили против Вайнштейна
12:57
iPhone X ознаменует новую эпоху
11:44
Стоит ли отменять ядерное соглашение?
10:18
В Сирии убили британскую террористку ИГ "Белую вдову"
10:08
Иракский Курдистан хочет диалога
09:51
ФАТХ и ХАМАС готовы к примирению
09:28
В Ираке террорист-смертник подорвался в кафе
08:54
Трамп: мир снова начинает нас уважать
08:41
МИД КНДР: наш народ требует расплатиться с США
07:49
РФ: Мы требуем вернуть госсимволику на гособъекты в США
07:12
Венгры провозгласили Сороса "Сатаной"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus