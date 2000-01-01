О чём люди чаще всего говорят во сне?

Учёные выяснили, что чаще всего люди во сне повторяют слова "нет" или же бранятся. Кроме того, установили, что разговаривают во сне чаще мужчины, а не женщины.
Болтовня во сне – довольно распространённое явление. Лунатизмом, ночные кошмары и разговоры во сне - всё это проявления парасомнии, поведенческого феномена, связанного со сном.
Учёные также отметили, что во сне человек начинает говорить по причине стресса или же злоупотребления кофеиновыми напитками. Также подобные проявления встречаются у слишком требовательных к себе людей и у тех, кто много времени перед сном проводят в соц сетях.
Чаще болтают во сне дети, потом перерастают, однако у многих эта привычка остаётся.