13.10 02:41 MIGnews.com

О чём люди чаще всего говорят во сне?

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Учёные выяснили, что чаще всего люди во сне повторяют слова "нет" или же бранятся. Кроме того, установили, что разговаривают во сне чаще мужчины, а не женщины.Болтовня во сне – довольно распространённое явление. Лунатизмом, ночные кошмары и разговоры во сне - всё это проявления парасомнии, поведенческого феномена, связанного со сном.Учёные также отметили, что во сне человек начинает говорить по причине стресса или же злоупотребления кофеиновыми напитками. Также подобные проявления встречаются у слишком требовательных к себе людей и у тех, кто много времени перед сном проводят в соц сетях.Чаще болтают во сне дети, потом перерастают, однако у многих эта привычка остаётся.