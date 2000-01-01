13.01 10:34 MIGnews.com

Трамп прошел свой первый медосмотр на президентском посту

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Президент США прошел первый медосмотр на своем посту в Национальном военном госпитале имени Уолтера Рида, сообщает "Голос Америки".По данным издание, медосмотр 45-го главы Белого дома проводил личный врач президента, доктор Ронни Джексон. Также "Голос Америки" отмечает, что Трамп прошел все анализы, кроме оценки психического состояния.По словам врачей, лидер страны " находится в отличном состоянии". Другие сведения о его здоровье, он обещал предоставить во время брифинга во вторник, 16 января.Последний раз Дональд Трамп проходил медосмотр в 2015 году, тогда личный врач будущего президента предположил, что когда его пациент станет главой государства, он будет "самым здоровым человеком, когда-либо избранным президентом".Трамп известен своей негативной позицией по отношению к употреблению алкоголя и курению. Также он является ярым любителем поиграть в гольф. В последний раз, когда он публично обсуждал свое состояние здоровья, политик указал на то, что он находится в отличной форме. Однако по его словам, у него есть некоторые проблемы с весом, которые он хотел бы решить. В частности, его не устраивает, что его вес составляет 107 кг. По его мнению, 7 кг являются лишними.