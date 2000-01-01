Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Трамп прошел свой первый медосмотр на президентском посту 13.01 10:34   MIGnews.com

Трамп прошел свой первый медосмотр на президентском посту

Президент США прошел первый медосмотр на своем посту в Национальном военном госпитале имени Уолтера Рида, сообщает "Голос Америки".

По данным издание, медосмотр 45-го главы Белого дома проводил личный врач президента, доктор Ронни Джексон. Также "Голос Америки" отмечает, что Трамп прошел все анализы, кроме оценки психического состояния.

По словам врачей, лидер страны " находится в отличном состоянии". Другие сведения о его здоровье, он обещал предоставить во время брифинга во вторник, 16 января.

Последний раз Дональд Трамп проходил медосмотр в 2015 году, тогда личный врач будущего президента предположил, что когда его пациент станет главой государства, он будет "самым здоровым человеком, когда-либо избранным президентом".

Трамп известен своей негативной позицией по отношению к употреблению алкоголя и курению. Также он является ярым любителем поиграть в гольф. В последний раз, когда он публично обсуждал свое состояние здоровья, политик указал на то, что он находится в отличной форме. Однако по его словам, у него есть некоторые проблемы с весом, которые он хотел бы решить. В частности, его не устраивает, что его вес составляет 107 кг. По его мнению, 7 кг являются лишними.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:51
В ООН призвали приютить 277 тысяч беженцев
09:40
Главарь Ку-клукс-клана погиб на 93 году жизни
08:51
Трамп дал последний шанс Ирану, продлив приостановку санкций
08:17
В Тунисе задержали подозреваемых в атаке на еврейскую школу
07:13
Ученики старших классов устраивают 14 января забастовку
06:16
Министр связи Кара будет "казнить" за фейки
05:31
За сутки 270 сирийцев смогли вернуться домой
04:32
В Италии на выставке Модильяни 20 картин оказались подделкой
03:28
NASA показало видео из центра Млечного Пути
02:27
У посольства США в Лондоне появился восковой Трамп
01:40
Россиянин купил электростанции, чтобы майнить биткоины
00:32
В России групповой секс в машине закончился масштабным ДТП
22:21
Чили: перед визитом папы римского произошли взрывы в церквях
21:17
Стивена Сигала обвинили в сексуальных домогательствах
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus