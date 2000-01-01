Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Обнаружены новые целебные свойства сахара | Фото: Thinkstock13.01 22:18   MIGnews.com

Обнаружены новые целебные свойства сахара

Американские ученые пришли к выводу что сахар рано называть "белой смертью". Специалисты из Бостона провели исследования, и установили несколько полезных свойств.

Результаты экспериментов показали, что сахар в частности, влияет на атеросклероз. С его помощью можно снизить проявления данной болезни. Кроме того, сахар хорошо влияет на кровеносную систему, а также укрепляет иммунитет.

Ученые в ходе изучений пытались определить влияние сахара на организм, пораженный атеросклерозом.

При этой болезни в кровеносных сосудах образуются бляшки круглой формы с рваными краями. Они закупоривают артерии, что приводит к проблемам с кровеносной системой.

Но при введении под кожу одного из элементов сахара это процесс не только прекращался, но даже разворачивался в обратную сторону. Получается, что сахар лечил атеросклероз, что оказалось просто открытием для специалистов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:25
"badday.mpg": раскрыта тайна известного видеоролика
21:45
Эрдоган пригрозил начать войну против курдов
21:11
Нетаниягу отправляется в Индию
20:43
Активисты сообщили о газовой атаке в пригороде Дамаска
20:25
Беспорядки в деревне Наби-Салах
19:27
Памятник принцессе Диане уберут из универмага в Лондоне
18:53
Земан лидирует на выборах президента в Чехии
18:27
Министр Галант: ХАМАС не начинает войну, зная нашу силу
17:50
Сторонники Трампа сорвали выступление мэра Лондона  
17:12
Житель Газы убит египетскими солдатами
16:08
ХАМАС отказался от встречи по обсуждению Иерусалима
15:41
Багет может попасть в список нематериального наследия ЮНЕСКО
13:57
Россия осудила планы по строительству домов у реки Иордан
13:24
В пригороде Парижа, неизвестный напал на еврейку 15-и лет
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus