13.01 22:18 MIGnews.com

Обнаружены новые целебные свойства сахара

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Американские ученые пришли к выводу что сахар рано называть "белой смертью". Специалисты из Бостона провели исследования, и установили несколько полезных свойств.Результаты экспериментов показали, что сахар в частности, влияет на атеросклероз. С его помощью можно снизить проявления данной болезни. Кроме того, сахар хорошо влияет на кровеносную систему, а также укрепляет иммунитет.Ученые в ходе изучений пытались определить влияние сахара на организм, пораженный атеросклерозом.При этой болезни в кровеносных сосудах образуются бляшки круглой формы с рваными краями. Они закупоривают артерии, что приводит к проблемам с кровеносной системой.Но при введении под кожу одного из элементов сахара это процесс не только прекращался, но даже разворачивался в обратную сторону. Получается, что сахар лечил атеросклероз, что оказалось просто открытием для специалистов.