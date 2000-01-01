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Польза кофе была научно доказана | Фото: Thinkstock14.07 00:41   MIGnews.com

Польза кофе была научно доказана

Группа американских ученых провела исследование, в итоге которого установила, что кофе снижает риск смертности от всех причин, передает сайт Университета Южной Калифорнии. Полный текст исследования был обнародован в издании Annals of Internal Medicine.

В ходе исследования специалисты вели наблюдение за 190 тысячами добровольцев, среди которых были чернокожие, американцы японского происхождения, а также белые и латиноамериканцы. Всем привлеченным участникам было от 45 до 75 лет.

Сообщается, что средний период наблюдения составил 16 лет. При этом к концу исследования из его участников умерло около 60 тысяч человек. Большая часть (36%) скончалась от сердечно-сосудистых заболеваний, а 31% - от рака.

По итогам исследования ученые установили, что употребление одной чашки кофе в день снижает на 12% риск смертности от всех причин. А употребление трех чашек - на 18%.

"Кофе включает много антиоксидантов и фенольных соединений, которые играют важную роль в профилактике рака", - отметила соавтор исследования Вероника Сетеван.
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