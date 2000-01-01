Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Загрязнение воздуха убивает более 500 тысяч людей в год | Фото: Thinkstock13.10 09:40   MIGnews.com

Загрязнение воздуха убивает более 500 тысяч людей в год

Загрязнение воздуха в Европе, является причиной более 500 тысяч смертей в год. Об этом сообщает Европейское агентство (EEA) в Копенгагене (Дания) по окружающей среде.

По данным ЕЕА, уровень загрязнения постепенно снижается, но по-прежнему неблагоприятная экологическая обстановка остается одним из основных факторов преждевременной гибели в более 40 европейских странах. Как отмечают эксперты, мелкодисперсные частицы (менее 2,5 микрометра в диаметре), взвешенные в воздухе, которые легко проникают в легкие и кровь, отвечают за 80 процентов смертей.

Ранее ученые из Канады, Китая, Великобритании и США озвучили долю смертей за 2007 год, которые связаны с загрязнением среды мелкодисперсными частицами. Исследование показали, что более 47 тысяч людей в Восточной Европе погибли от загрязнения, вызванные заводами Западной Европы.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:50
"Большая семёрка" усилит давление на Северную Корею
08:27
Иордания: Израильтяне - безответственный народ
08:02
Теракт в Сирии: десятки жертв
05:33
Полиция занялась жалобами на Вайнштейна
04:41
Самые жуткие запросы в Google
03:35
Паттинсон снова один
02:41
О чём люди чаще всего говорят во сне?
01:26
Бред Питт: Харви действительно домогался Гвинет
00:34
Швейцария сливает драгоценности в канализацию
23:20
Аффлека раскритиковали, как Вайнштейна
22:30
Данон: это расплата за дискриминацию Израиля
21:57
Беннет: ЮНЕСКО – политическая марионетка наших врагов
20:26
ХАМАС объявил о примирении с ФАТХ
19:56
КНДР признала полуостров Крым территорией РФ
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus