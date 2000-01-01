13.10 09:40 MIGnews.com

Загрязнение воздуха убивает более 500 тысяч людей в год

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Загрязнение воздуха в Европе, является причиной более 500 тысяч смертей в год. Об этом сообщает Европейское агентство (EEA) в Копенгагене (Дания) по окружающей среде.По данным ЕЕА, уровень загрязнения постепенно снижается, но по-прежнему неблагоприятная экологическая обстановка остается одним из основных факторов преждевременной гибели в более 40 европейских странах. Как отмечают эксперты, мелкодисперсные частицы (менее 2,5 микрометра в диаметре), взвешенные в воздухе, которые легко проникают в легкие и кровь, отвечают за 80 процентов смертей.Ранее ученые из Канады, Китая, Великобритании и США озвучили долю смертей за 2007 год, которые связаны с загрязнением среды мелкодисперсными частицами. Исследование показали, что более 47 тысяч людей в Восточной Европе погибли от загрязнения, вызванные заводами Западной Европы.