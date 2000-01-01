Fractora: омоложение лица методом полного обновления кожи!
Омоложение – процедура, о которой в определенное время задумывается каждая женщина. В прежние времена борьба с признаками старения в основном состояла из чудодейственных рецептов с использованием, порой, весьма экзотичных ингредиентов – далеко не всегда помогающих. Сегодня современные разработки в области эстетической медицины творят это самое чудо на глазах и возвращают молодость в считанные часы.
Как известно, Израиль входит в разряд лидеров высокотехнологичных изобретений во всех сферах и, в частности, в сфере эстетики. Одним из таких изобретений является аппарат Body Tite, использующийся, с помощью различных дополняющих приспособлений, для коррекции лица и других частей тела. Процедура омоложения лица проводится посредством специального метода - Fractora, совмещающего действие глубокого пилинга и инъекции, без применения таковых, что позволяет добиться существенного омоложения кожи лица:
• упругость кожи восстанавливается
• мелкие и глубокие морщины исчезают
• овал лица подтягивается
• контуры обретают выразительность
• эластичность кожи активируется
• кожа лица выравнивается, рубцы исчезают
• сосудистые сеточки и пигментация устраняются
• достигается эффект существенного омоложения, лифтинга и свежести
• эффект сохраняется длительный срок
Fractora действует на основе биполярной RF-энергии, проникающей сквозь многочисленные игольчатые электроды на определенную глубину, в результате чего содержащийся в коже коллаген и эластин нагреваются до высокой температуры и, сжимаясь, мгновенно подтягивают кожу – одновременно во всех точках воздействия.
По окончании процедуры в коже запускается мощный восстановительный процесс, в результате которого регенерируются новые клетки, усиливается обмен веществ, увеличивается выработка коллагена и эластина. То есть, на протяжении нескольких месяцев после процедуры омолаживающий эффект возрастает с каждым днем и "стирает" с вашего лица много лет. При этом кожа продолжает равномерно подтягиваться, а цвет лица становится свежим и здоровым.
Fractora – метод, который не просто дает вам почувствовать удовольствие от зрительного омоложения лица, маскируя и скрывая недостатки, он на клеточном уровне возвращает состояние кожи, соответствующее вашему биологическому возрасту 7-10 лет назад.
В Израиле процедура методом Fractora проводится в клинике д-ра Анн Гуревич в Тель Авиве. Курс состоит из 4-х процедур. Стоимость курса 6,000 шек.
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