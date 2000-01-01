Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Fractora: омоложение лица методом полного обновления кожи! 14.01 14:11   MIGnews.com

Fractora: омоложение лица методом полного обновления кожи!

Омоложение – процедура, о которой в определенное время задумывается каждая женщина. В прежние времена борьба с признаками старения в основном состояла из чудодейственных рецептов с использованием, порой, весьма экзотичных ингредиентов – далеко не всегда помогающих. Сегодня современные разработки в области эстетической медицины творят это самое чудо на глазах и возвращают молодость в считанные часы.

Как известно, Израиль входит в разряд лидеров высокотехнологичных изобретений во всех сферах и, в частности, в сфере эстетики. Одним из таких изобретений является аппарат Body Tite, использующийся, с помощью различных дополняющих приспособлений, для коррекции лица и других частей тела. Процедура омоложения лица проводится посредством специального метода - Fractora, совмещающего действие глубокого пилинга и инъекции, без применения таковых, что позволяет добиться существенного омоложения кожи лица:

• упругость кожи восстанавливается
• мелкие и глубокие морщины исчезают
• овал лица подтягивается
• контуры обретают выразительность
• эластичность кожи активируется
• кожа лица выравнивается, рубцы исчезают
• сосудистые сеточки и пигментация устраняются
• достигается эффект существенного омоложения, лифтинга и свежести
• эффект сохраняется длительный срок

Fractora действует на основе биполярной RF-энергии, проникающей сквозь многочисленные игольчатые электроды на определенную глубину, в результате чего содержащийся в коже коллаген и эластин нагреваются до высокой температуры и, сжимаясь, мгновенно подтягивают кожу – одновременно во всех точках воздействия.

По окончании процедуры в коже запускается мощный восстановительный процесс, в результате которого регенерируются новые клетки, усиливается обмен веществ, увеличивается выработка коллагена и эластина. То есть, на протяжении нескольких месяцев после процедуры омолаживающий эффект возрастает с каждым днем и "стирает" с вашего лица много лет. При этом кожа продолжает равномерно подтягиваться, а цвет лица становится свежим и здоровым.

Fractora – метод, который не просто дает вам почувствовать удовольствие от зрительного омоложения лица, маскируя и скрывая недостатки, он на клеточном уровне возвращает состояние кожи, соответствующее вашему биологическому возрасту 7-10 лет назад.

В Израиле процедура методом Fractora проводится в клинике д-ра Анн Гуревич в Тель Авиве. Курс состоит из 4-х процедур. Стоимость курса 6,000 шек.

Для дополнительной информации и назначения консультации с д-ром Анн Гуревич звоните по телефону 050-336-1999 или воспользуйтесь контактной формой.

Русскоязычная страница д-ра Анн Гуревич в Фейсбук.

Как действует Fractora – смотрите на видео:

Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:11
Макрон написал эротический роман о жене
14:44
В Ливане подорвали автомобиль с членом ХАМАСа
14:08
Житель Тайбе планировал теракт "во имя ISIS"
13:39
Москва напомнила о "незаконности" израильских поселений
12:03
Сменивший пол отчим Ким Кардашьян стал героем Израиля
11:36
Неожиданный сюрприз ждал Нетаниягу в аэропорту Дели  
10:58
Хадашот: Альянс Лапида и Кахлона сразит Нетаниягу
10:23
Россия развернула в Крыму второй дивизион С-400
10:16
Хайфа: уходивший от погони врезался в патрульный автомобиль  
09:40
Видео: в Индии жгут чучела Нетаниягу и флаги Израиля  
09:15
ООП требует у мусульман денег на террористов
08:58
"Ликудники" хотят Галанта и Шакед
08:23
Яира Нетаниягу вычеркнули из поездки в Индию
08:17
За сутки в Тель-Авиве изнасиловали трех девушек и юношу
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus