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Ученые: длинный рабочий день вызывает аритмию | Фото: Thinkstock14.07 23:22   MIGnews.com

Ученые: длинный рабочий день вызывает аритмию

Согласно последнему исследованию, рабочая неделя длительностью больше 55 часов может вызывать развитие мерцательной аритмии, одного из самых распространенных видов нарушений сердечного ритма, который может привести к инсульту.

Исследование проводила международная команда ученых во главе с Микой Кивимаки из Университетского колледжа Лондона. Ученые проанализировали состояние здоровья почти 85 тысяч работников (средний возраст участников составил 43,4 года). Ни один из них не страдал аритмией в начале эксперимента.

Авторы исследовали данные электрокардиограмм, истории болезней, информацию по расходам на лекарства и свидетельства о смерти. За участниками в среднем наблюдали в течение десяти лет.

Ученые зарегистрировали чуть больше тысячи случаев развития мерцательной аритмии.

С учетом таких факторов, как пол, социальное и экономическое состояние, получилось, что те, кто работал более 55 часов в неделю (примерно 5% от всего числа участников), имели риск развития аритмии почти в полтора раза больший, чем те, кто работал 35-40 часов в неделю (около 63% всех участников).

В девяти из десяти случаев мерцательная аритмия развивалась у тех, кто до начала исследования никогда не страдал от каких-либо сердечно-сосудистых заболеваний. Отсюда ученые сделали вывод, что долгие рабочие часы могут способствовать развитию этой болезни, передает Би Би Си.
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