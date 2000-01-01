14.07 23:22 MIGnews.com

Ученые: длинный рабочий день вызывает аритмию

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Согласно последнему исследованию, рабочая неделя длительностью больше 55 часов может вызывать развитие мерцательной аритмии, одного из самых распространенных видов нарушений сердечного ритма, который может привести к инсульту.Исследование проводила международная команда ученых во главе с Микой Кивимаки из Университетского колледжа Лондона. Ученые проанализировали состояние здоровья почти 85 тысяч работников (средний возраст участников составил 43,4 года). Ни один из них не страдал аритмией в начале эксперимента.Авторы исследовали данные электрокардиограмм, истории болезней, информацию по расходам на лекарства и свидетельства о смерти. За участниками в среднем наблюдали в течение десяти лет.Ученые зарегистрировали чуть больше тысячи случаев развития мерцательной аритмии.С учетом таких факторов, как пол, социальное и экономическое состояние, получилось, что те, кто работал более 55 часов в неделю (примерно 5% от всего числа участников), имели риск развития аритмии почти в полтора раза больший, чем те, кто работал 35-40 часов в неделю (около 63% всех участников).В девяти из десяти случаев мерцательная аритмия развивалась у тех, кто до начала исследования никогда не страдал от каких-либо сердечно-сосудистых заболеваний. Отсюда ученые сделали вывод, что долгие рабочие часы могут способствовать развитию этой болезни, передает Би Би Си.