Ученые: Курение грозит бесплодием и импотенцией

Курить вредно. Об этом знает даже ребенок. Но на сексуальную сферу человека вредная привычка оказывает поистине сокрушительное действие, как пишет ladyportal.info.
В первую очередь от курения страдает сердечно-сосудистая и дыхательная системы, затем – все остальные ткани и органы. Влияние никотина на репродуктивную систему человека выражается в бесплодии у женщин и импотенции у мужчин.
Продукты горения табака, в частности оксид углерода (угарный газ), нарушают нормальное кровообращение в половых органах и половых железах. В результате у мужчин нарушается выработка спермы – сперматозоиды теряют свою способность к оплодотворению яйцеклеток.
У женщин резко повышается вероятность аномальных яичниковых циклов, не сопровождающихся развитием жизнеспособных яйцеклеток. Ученые также утверждают, что существует прямая связь между курением и вероятностью развития рака простаты у мужчин и рака шейки матки у женщин.
В общем и целом, можно еще раз с уверенностью сказать: "курить – здоровью вредить". Причем, оказывается, не только собственному здоровью, но и здоровью еще не рожденных детей, многие из которых из-за курения так и не появляются на свет.