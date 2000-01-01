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Ученые: Курение грозит бесплодием и импотенцией | Фото: Thinkstock15.07 03:14   MIGnews.com

Ученые: Курение грозит бесплодием и импотенцией

Курить вредно. Об этом знает даже ребенок. Но на сексуальную сферу человека вредная привычка оказывает поистине сокрушительное действие, как пишет ladyportal.info.

В первую очередь от курения страдает сердечно-сосудистая и дыхательная системы, затем – все остальные ткани и органы. Влияние никотина на репродуктивную систему человека выражается в бесплодии у женщин и импотенции у мужчин.

Продукты горения табака, в частности оксид углерода (угарный газ), нарушают нормальное кровообращение в половых органах и половых железах. В результате у мужчин нарушается выработка спермы – сперматозоиды теряют свою способность к оплодотворению яйцеклеток.

У женщин резко повышается вероятность аномальных яичниковых циклов, не сопровождающихся развитием жизнеспособных яйцеклеток. Ученые также утверждают, что существует прямая связь между курением и вероятностью развития рака простаты у мужчин и рака шейки матки у женщин.

В общем и целом, можно еще раз с уверенностью сказать: "курить – здоровью вредить". Причем, оказывается, не только собственному здоровью, но и здоровью еще не рожденных детей, многие из которых из-за курения так и не появляются на свет.
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