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Молочная газировка? Почему бы и нет | Фото: Thinkstock15.10 00:33   MIGnews.com

Молочная газировка? Почему бы и нет

В современном обществе невозможно найти человека, который бы не пробовал газированные напитки. Именно на тех, чьи вкусы выходят далеко за рамки сладкой газировки и игристых вин, и сделала ставку компания Arla.

Будучи одним из крупнейших производителей молочной продукции в Великобритании, компания объявила планы о начале производства необычного газированного молока. При этом, как ожидается, цвет у нового напитка тоже будет нестандартный – розовый. В Arla утверждают, что используют только натуральные красители – такой оттенок удалось получить при добавлении в напиток фруктов.

При этом производитель не скрывает и свои коммерческие планы – к 2020 году утроить продажи ноу-хау, выйдя на международный рынок и покорив Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты (любопытно, будет ли халяльная версия молока?) и Соединенные Штаты Америки.

Кроме очевидной цели – заработать – британцы имеют и более благородный порыв: привлечь внимание общественности к глобальной проблеме. В Arla недовольны тем, что многие люди начали заменять натуральное коровье молоко растительными аналогами (миндальным и кокосовым молоком).
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