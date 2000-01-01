15.01 11:37 MIGnews.com

Lactalis отзывает продукцию из 83 стран из-за сальмонеллы

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Один из крупнейших в мире производителей молочной продукции решил отозвать более 12 миллионов упаковок сухого молока для детского питания из 83 стран мира. Речь идет о торговых марках Milumel, Picot и Celi французского концерна Lactalis.Причиной для такого решения генеральный директор компании Эмманюэль Беснье назвал угрозу сальмонеллеза – бактерии были обнаружены на молочном заводе компании в коммуне Краон в декабре прошлого года.35 случаев заражения продукцией Lactalis уже были зафиксированы во Франции, один – в Испании, и еще расследуется один инцидент в Греции. В связи с этим родители заболевших детей уже начали судиться с компанией.Lactalis уже обвинили в попытке скрыть информацию о заражении на заводе Celia, однако Беснье это отрицает. Он заверил, что компания будет всячески содействовать расследованию, а также выплатит компенсацию всем пострадавшим.До окончания расследования минитерство сельского хозяйства Франции запретило реализацию продукцию этого молокозавода, а правительство пригрозило крупными штрафами не только Lactalis, но и торговым сетям, которые, несмотря на обнародование информации о сальмонеллезе, продолжали продавать зараженную продукцию.