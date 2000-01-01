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Ученые обнаружили неожиданное свойство чая | Фото: Thinkstock15.07 22:11   MIGnews.com

Ученые обнаружили неожиданное свойство чая

Генетики в ходе проведенных исследований обнаружили еще одно положительное свойство чая. Выяснилось, популярный напиток влияет на изменения структуры ДНК, обеспечивая тем самым защиту от некоторых видов онкологических заболеваний.

Ухудшение окружающей среды, приверженность к вредным привычкам и малоподвижный образ жизни провоцируют у современного человека множество заболеваний, которых можно было избежать. При этом фактор генетической предрасположенности весьма велик. Ученые выяснили, что содержащиеся в чае вещества способны повлиять на перестройку ДНК, уменьшая тем самым риск появления таких наследственных заболеваний как гипертония и сердечные патологии.

Например, проведенный эксперимент доказал, что у женщин регулярное употребление чая может способствовать изменению 30 положений генов, которые благотворно влияют на метаболизм эстрогенов. Кроме того, некоторые положения получают взаимодействие с раковыми клетками. К сожалению, на мужчин чай оказывает куда меньшее благотворное воздействие.
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