16.07 05:19 MIGnews.com

Британская бабушка забыла у себя в глазу 27 линз

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Офтальмолог одной из британских клиник обнаружила в глазу у пришедшей по записи пенсионерки 27 линз, которые она забыла снять. Как сообщает портал Metro со ссылкой на журнал Optometry Today, изначально женщина пришла к врачу, чтобы удалить катаракту.Во время осмотра офтальмолог не могла не заметить синеватую пелену на глазном яблоке пациентки. А при ближайшем изучении она выяснилось, что у нее в глазу осталось 27 линз, о которых она даже не догадывалась. Во время первого осмотра врач снял 17 линз, во время второго — остальные 10. По информации издания, она носила одноразовые ежедневные линзы в течение 35 лет.По словам самой бабушки, зуд в глазу она списывала на возраст.Офтальмологи, которые должны были удалять женщине катаракту, признались, что никто из них за годы практики не сталкивался с чем-либо подобным. Операцию пришлось отложить, а через две недели после извлечения линз из глаза пациентка и вовсе сообщила, что чувствует себя намного лучше.