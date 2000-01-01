15.08 09:11 MIGnews.com

Орен Зариф лечит варикозное расширение вен психокинезом

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Сотни пациентов испытали на себе метод излечения Орена Зарифа, который заключается в направлении энергии в подсознание и пробуждении собственных сил организма к исцелению. Этот метод разработал сам Орен Зариф на основе учения Джозефа Мерфи (автор бестселлера “Сила вашего подсознания”).На протяжении более двадцати лет Орен Зариф провел множество сеансов для тысячи пациентов всех возрастов, как в Израиле, так и за границей. Большинство людей, обратившихся за помощью, потеряли надежду получить ее у самых лучших докторов, и только Орен Зариф оправдал даже самые смелые ожидания.Варикозное расширение вен – одна из самых распространенных болезней, тем более у женщин. И именно это стало препятствием Тасии в пути к счастливой жизни. Болезнь развивалась, заставляя женщину сменить гардероб, убрать из него все короткое и открытое.«Я помню, что даже мысль об обычной прогулке в парке, вызывала во мне панический страх. Я знала, что почувствую тяжесть и боль уже спустя несколько минут. Единственное, чего мне хотелось постоянно – лежать на диване, подложив подушку под ноги. Врачи советовали операцию, которая даже не могла гарантировать мне полного выздоровления. Я была в ужасе. Тут я и занялась поиском альтернативного варианта, которым стал Орен Зариф. Курс лечения мы запланировали в первый прием, а я снова обрела надежду на то, что все будет хорошо. И надежда оправдалась – целитель помог моему организму справиться с болезнью, доказав, что все болезни в нашей голове, но сдаваться нельзя, нужно только бороться за себя и свое здоровье!Многие были у Орена Зарифа, и их жизни изменились незамедлительно. Вы тоже можете начать новую жизнь. Обратитесь к Орену Зарифу и вернитесь к своей нормальной жизни, проводите время с семей и друзьями, приступайте к работе с новыми силами и будьте счастливы.Для дополнительной информации и записи на консультациюзвоните: 03-6248586https://www.youtube.com/watch?v=gMV6axfJ2Q8