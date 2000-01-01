16.08 00:56 MIGnews.com

Найдено новое средство от облысения

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Американские ученые из Калифорнийского университета разработали новые препараты для борьбы с облысением. Как сообщается на сайте ВУЗа, два препарата RCGD423 и UK5099 при нанесении на кожу стимулируют выработку лактатов — солей молочной кислоты.Данные вещества синтезируются в митохондриях из солей пировиноградной кислоты — а те, в свою очередь, образуются с помощью глюкозы, поступающей в клетку из крови. В результате в фолликулах, отвечающих за рост волос, активизируются стволовые клетки.Специалисты уже испытали препарат на мышах и считают, что он окажется эффективным и для людей. Такой метод можно будет применять пациентам с гормональным дисбалансом или тем, кто проходит курс химиотерапии.