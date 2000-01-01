16.01 11:39 MIGnews.com

Тель-Авив: два юноши в коме от наркотика изнасилований

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Два 20-летних молодых человека попали в реанимацию больницы Ихилов в Тель-Авиве после добровольного приема вещества GHB, более известного как “наркотик изнасилований”.Юноши приняли наркотик после обильных возлияний.После приема наркотика с обоими случился эпилептический приступ и они впали в кому.Доктор Фирас Фахум, директор неврологической службы больницы заявил: “наркотик изнасилований - очень опасное вещество, употребление которого может привести к непоправимому ущербу и смерти. В данном конкретном случае нам удалось спасти этих двух молодых людей - но мы пока не знаем, какой ущерб причинен их здоровью”.