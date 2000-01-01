Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Медики назвали целебные свойства груш | Фото:17.01 02:42   MIGnews.com

Медики назвали целебные свойства груш

Исследователи Университета Северной Дакоты (США) выяснили, что регулярное употребление груш позволяет справиться с гипергликемией, гипертонией и с целым рядом других опасных болезней.

Об этом во вторник, 16 января сообщает The Deccan Chronicle.

Изучив груши сортов Бартлетт и Старкримсон, ученые пришли к выводу, что содержащиеся в них природные химические соединения помогают человеческому организму бороться с хроническими заболеваниями.

По словам ислледователей, после ферментации груши, организм эффективнее боролся с заболеваниями желудка, вызванных бактериями Helicobacter pylori, при этом полезная микрофлора желудка не страдала.

Специалисты также установили, что груши этих сортов содержат фенолы, антиоксиданты и замедляют ферменты, участвующие в метаболизме глюкозы и крахмала, а значит – хорошее средство при гипергликемии и гипертонии, связанной с диабетом.

По словам ученых, груши сортов Бартлетт и Старкримсон богаты клетчаткой и витамином C и калием. Кроме того, продукт вполне диетический, так как в одной порции содержится лишь 100 калорий.

Теперь американские ученые намерены продолжить свои изыскания, чтобы убедиться в положительном влиянии груш на здоровье и открыть их новые свойства.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:34
Телескоп NASA "Хаббл" запечатлел новую далекую галактику
01:24
Ford выделит миллиарды долларов на электромобили
00:27
Компьютер впервые понял прочитанное лучше, чем человек
23:17
Нетаниягу: Я твердо верю в Индию
22:21
В прошлом году Илон Маск побывал на секс-вечеринке
21:21
Негев: столкновение машины с верблюдом, погиб ребенок
19:43
Кац совершил поездку на поезде по "дороге царя Давида"
18:50
Сотни людей провели ночь на улице в очереди за кроссовками
18:33
Нетаниягу посетил Тадж-Махал
18:18
Ашкелон: загадочная смерть сестер-близнецов
17:55
СМИ: Турция стягивает войска к сирийской границе
17:27
В сибирской деревне зафиксированы рекордные минус 62 градуса
16:22
Иран не может молчать
16:10
Израиль и Индия ведут переговоры о полетах над Саудией
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus