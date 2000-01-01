17.01 02:42 MIGnews.com

Медики назвали целебные свойства груш

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Исследователи Университета Северной Дакоты (США) выяснили, что регулярное употребление груш позволяет справиться с гипергликемией, гипертонией и с целым рядом других опасных болезней.Об этом во вторник, 16 января сообщает The Deccan Chronicle.Изучив груши сортов Бартлетт и Старкримсон, ученые пришли к выводу, что содержащиеся в них природные химические соединения помогают человеческому организму бороться с хроническими заболеваниями.По словам ислледователей, после ферментации груши, организм эффективнее боролся с заболеваниями желудка, вызванных бактериями Helicobacter pylori, при этом полезная микрофлора желудка не страдала.Специалисты также установили, что груши этих сортов содержат фенолы, антиоксиданты и замедляют ферменты, участвующие в метаболизме глюкозы и крахмала, а значит – хорошее средство при гипергликемии и гипертонии, связанной с диабетом.По словам ученых, груши сортов Бартлетт и Старкримсон богаты клетчаткой и витамином C и калием. Кроме того, продукт вполне диетический, так как в одной порции содержится лишь 100 калорий.Теперь американские ученые намерены продолжить свои изыскания, чтобы убедиться в положительном влиянии груш на здоровье и открыть их новые свойства.