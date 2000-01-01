17.06 00:23 MIGnews.com

Особые бактерии в сердце помогут пережить инфаркт

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Ученые Стэнфордского университета 14 июня опубликовали доклад, в котором описывают новый способ восстановления сердца после инфаркта - с помощью вживления в него бактерий, выделяющих кислород в результате фотосинтеза.В докладе, вышедшем в журнале Science Advances, говорится, что пока испытания успешно прошли на лабораторных крысах, но ученые надеются, что в будущем метод удастся применять и к людям.Причиной инфаркта является прекращение кровоснабжения сердечной мыщцы. В результате того, что кровяной сосуд закупоривается, в сердце не поступает необходимый кислород вместе с потоком крови.Ученые предположили, что если вживить в сердце способную к фотосинтезу одноклеточную цианобактерию Synechococcus elongatus, то она поможет убрать углекислый газ и снабдит мышечные клетки сердца кислородом и глюкозой, которые необходимы для метаболизма в отсутствие кровоснабжения.Метод решили опробовать на живом организме. Крысам имитировали инфаркт, ввели в их сердечные мыщцы цианобактерии, после чего направили на сердце лучи света.Спустя 10 минут уровень кислорода в сердцах грызунов оказался значительно выше, чем у контрольной группы и у тех крыс, кому ввели цианобактерию в сердце, но не подвергали его световому излучению. Через 45 минут у первой группы также улучшилась сократимость желудочков