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Кипа, которая спасает жизни детей 16.07 13:56   MIGnews.com

Кипа, которая спасает жизни детей

По данным ВОЗ, на сегодняшний день от различных аллергий страдают порядка 40% населения планеты, а к 2025 году этот недуг может начать доставлять хлопот половине земного шара. В таких условиях особо страдают дети, которые не всегда успевают или забывают осведомить об этом отвечающих за них взрослых. В отдельных случаях это может стоит жизни ребенка.

Им на помощь пришла iKippah ("айКипа" по-русски) – американский интернет-магазин, который придумал, как обратить внимание взрослых на проблемы детей. Основатель компании Сараль Севольд из Бруклина придумал простой, но в то же время очень полезный дизайн кипы – точнее дополнил. Его "изобретение" выглядит, как обычная кипа с бейджем "Внимание! Аллергия!", который уж точно должен привлечь к себе внимание. На изнаночной стороне кипы находится более развернутая информация о том, на какие именно продукты у ребенка аллергия.

Как он рассказал изданию JTA, иде. для такого аксессуара он подсмотрел у одной из своих соседок.

"Мы видим огромную потребность в этой кипе и искренне верим, что ее дизайн поможет спасти жизни", - говорит он.

Продавать "антиаллергические" кипы он вместе с невесткой Диной Севольд начал всего две недели назад, а заказов набралось уже порядка нескольких сотен, поэтому в ближайшее время iKippah планирует наладить массовое производство и оптовую продажу своими кипами.
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