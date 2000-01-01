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Назван продукт, помогающий в борьбе с депрессией | Фото: Thinkstock16.08 22:21   MIGnews.com

Назван продукт, помогающий в борьбе с депрессией

Испанские ученые заявили, что йогурт является самым лучшим лекарством от депрессии. Результаты исследования сотрудников из Университета Наварры опубликованы в местном тематическом издании.

Более 300 миллионов людей страдают депрессией во всем мире. На сегодня медики не нашли лекарства, помогающего избавиться от этого психологического заболевания без каких-либо побочных эффектов.

В связи с этим испанские ученые решили провести масштабный эксперимент с участием 14,5 тысяч добровольцев.

На протяжении девяти лет они наблюдали за эмоциональным и психологическим состоянием людей, особое внимание уделялась их рациону. В итоге удалось установить, что натуральный йогурт снизил риск появления и развития депрессии на 22%.

Считается, что основной секрет этого продукта в большом количестве пробиотических бактерий. Оказывается, они могут снижать уровень кинуренина в крови, а в научном мире его называют "гормоном несчастья".
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