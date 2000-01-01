Что такое ВСАА аминокислоты?

Все аминокислоты разделяются на три группы. Незаменимые (организм не синтезирует их), условно заменимые (организм синтезирует их, но в чрезвычайно малых количествах, поэтому их часто относят к незаменимым) и заменимые.
ВСАА — это три незаменимых аминокислоты, у которых разветвленная боковая цепочка. В составе этой добавки — лейцин, изолейцин и валин. Обычно лейцина всегда больше. Можно встретить разное соотношение этих аминокислот. Оптимальным принято считать соотношение 2:1:1. Две части лейцина и по одной части изолейцина и валина. Треть всех наших мышц состоит именно из ВСАА.
Данные аминокислоты можно получать из белковой пищи. Белок должен быть животного происхождения, с полноценным профилем. Организм раскладывает протеин на аминокислоты, которые уже используются на текущие нужды.
Особенно важна данная добавка спортсменам, которые на сушке и готовятся к соревнованиям. Во время сушки требуется соблюдать диету, которая сочетается и измытывающими тренировками. Организм в этих условиях в качестве источника энергии использует белки. В первую очередь — мышцы, углеводов ведь нет. Поэтому в этих условиях рекомендуется прием ВСАА, они защитят мышцы от распада, повысив шанс просушиться, а не высохнуть.
Кроме защиты мышц, можно получить и другие преимущества от приема данной добавки. Их очень много: подавляют катаболизм, способствуют сжиганию жира, стимулируют выработку инсулина, главного транспортного гормона, являются прекурсорами для синтеза других аминокислот…
Регулярный прием ВСАА укрепит вашу иммунную систему. Ведь для неё каждая тренировка — это сильнейший стресс. Если имунка будет ослаблена, то ваше восстановление может затянуться очень надолго. Мало того, вы еще начнете часто болеть: простуды, гриппы, разные нехорошие штуки. Прием ВСАА защищает вас от всего этого.
Как упоминалось выше, прием ВСАА стимулирует мышечный рост. Когда вы на диете, то вам важнее даже не нарастить новые мышцы, а хотя бы сохранить старые. Обычно в качестве источника энергии используются углеводы, организм переходит на альтернативный источник — на белки. И в первую очередь, на мышечные белки. Если вы хотите сохранить свои мышцы, обязательно нужно купить ВСАА.
Вывод
Если вы хотите помочь своему организму, ВСАА — ваш надежный партнер в этом деле. Возможный вред от приема этой добавки, конечно, есть. Но он возможен только в том случае, если при производстве добавки использовалось некачественное сырье. Поэтому стоит приобретать добавку от известных производителей в больших магазинах, где вам могут показать сертификат качества на продукцию.
ВСАА для спортсмена выполняют роль неотложной помощи. Организму не нужно разлагать их на более простые составляющие. Попадая в организм, они сразу же начинают действие.
Если у вас нет возможности приобрести данную добавку, вас отпугивает цена, то можно обойтись малой жертвой — купить протеин. Он обладает полноценным аминокислотным профилем, и организм в состоянии расщепить его на аминокислоты, в числе которых будут три самые важные: лейцин, изолейцин и валин.