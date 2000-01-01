18.06 05:32 MIGnews.com

Ученые: спать с открытым ртом опасно

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Ученые из Новой Зеландии пришли к выводу, что непроизвольное открытие рта во время сна может быть опасным для человека. Специалисты объясняют, что такая привычка опасна для зубов, которая в итоге может привести к появлению кариеса.Прежде чем подтвердить свою гипотезу, исследователи провели ряд экспериментов, в ходе которых они изучали привычки участников спать с открытым ртом. Ученые отмечают, что такие действия во сне человек делает непроизвольно. Однако безобидная манера сна, может навредить здоровью зубов.Так, когда во время сна индивид открывает рот, это в свою очередь приводит к сухости в ротовой полости и способствует повышению кислотности. Именно из-за этого страдает эмаль и в итоге появляется кариес.В первую очередь, ученые рекомендуют обследовать носоглотку – именно проблемы со свободным дыханием через нос заставляют человека дышать ртом.Также на этот процесс может влиять неправильная поза во время сна или неудобная, большая подушка.