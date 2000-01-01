17.07 14:00 MIGnews.com

Грудное вскармливание: вопросы и ответы

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Кормить грудью или нет? Так вопрос не стоит, считает педиатр и детский гастроэнтеролог, ведущий специалист больничной кассы "Клалит", доктор Аби Фахт. Грудное молоко на протяжении тысяч лет считается самой здоровой пищей для младенцев, и даже развитие науки и техники никак не повлияли на этот факт.Почему грудное молоко является идеальной пищей для младенца?Грудное молоко содержит все необходимые ребенку питательные вещества, восполняющие энергетические и пластические потребности детского организма, а также вещества, необходимые для созревания и роста, развития, защиты от инфекций. Причем состав молока меняется с возрастом ребенка, приспосабливаясь к его потребностям и изменениям в системе пищеварения.КогдаВы можете приступать к кормлению грудью уже в первый час после появления ребенка на свет. Это помогает новорожденному практиковать сосательный рефлекс, выработавшийся у него еще в период "внутриутробной жизни". Кроме того, такое "общение" помогает матери и малышу установить первый контакт. Грудное молоко в первые дни после рождения ребенка богато молозивом, которое содержит антитела, помогающие сражаться с инфекциями. В последующие дни молоко станет "зрелым"В первые дни молоко кажется более жирным, затем становится более жидким, "водянистым". Молоко вырабатывается в прямой зависимости от потребностей ребенка: чем больше вы кормите, тем больше молока появляется. Поэтому "докармливать" ребенка питательными смесями не рекомендуется.Жирность молока изменяется в ходе кормления: сначала ребенок получает так называемое переднее молоко, содержание жира в котором не велико, и утоляет жажду. По мере того, как младенец пьет, концентрация жира в молоке плавно возрастает. Заднее молоко, которое ребенок получает в конце кормления, содержит в несколько раз больше калорий. Грудное молоко также обладает сверхъестественной способностью менять свой состав с течением времени и меняющимися потребностями ребенка: так, подросший малыш получает больше калорий. Основываясь на рекомендациях организаций здравоохранения во всем мире, минздрав Израиля рекомендует женщина кормить детей грудью до возраста 4 месяцев без добавления в младенческий рацион воды или пищи. По достижению детьми 4-месячного возраста грудное молоко можно сочетать с добавлением некоторых продуктов (в рамках дегустации), а затем и более сытными блюдами, в зависимости от физического развития ребенка.Грудное вскармливание, по мнению многих исследователей, приносит несомненную пользу ребенку, являясь профилактикой запора и диареи, снижая риск возникновения отита, бронхиальной астмы, аллергических реакций, ожирения, инфекций пищеварительной и дыхательной систем, а также положительно влияя на артериальное давление во взрослом возрасте и уменьшая риск возникновения сахарного диабета. У женщин, кормящих грудью, по данным исследователей, снижается риск послеродового кровотечения, а также риск развития рака молочной железы и остеопороза.Часто молодые матери воздерживаются от употребления в пищу продуктов, которые, по их мнению, могут стать причиной болезненных ощущений в животике малыша. Однако, если ребенок развивается нормально, женщинам не стоит отказываться от своего обычного рациона. Можно пить кофе и чай (не больше трех чашек в день), однако следует полностью отказаться от курения и алкоголя, курения. Рекомендуется есть меньше рыбы – из-за содержания в ней ртути – во все периоды грудного вскармливания. Если возникает впечатление, что ребенок страдает от болей в животе, можно уменьшить употребление газообразующих продуктов, таких, как цветная капуста, брокколи и бобовые. Таким образом, диета должна быть разнообразной и сбалансированной, а также содержащей 10-12 стаканов жидкости каждый день. Если вы вегетарианка, вам следует проконсультироваться с клиническим диетологом о диетических добавок.Помните, грудное молоко является естественным основным компонентом здорового питания для младенцев, наиболее сбалансированной диетой для здоровья ребенка, содержащей все питательные вещества, необходимые витамины, минералы, а также биологические компоненты, которых нет в других продуктах. Грудное вскармливание особо рекомендуется малышам в первые месяцы жизни. Если же у молодой мамы возникнут трудности, ей следует обратиться за помощью к педиатру или диетологу.Обучающее занятие по грудному вскармливанию состоится в Акко, в поликлинике "Йоэцет" (угол Ацмаут, 68 и Йошфат,2) , в пятницу, 28 июля, с 9:00 до 11:15.Цена: для владельцев страховки "Клалит мушлам" – 40 шек., для членов больничной кассы "Клалит" – 176 шек., для членов других больничных касс – 212 шек.