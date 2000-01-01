18.06 22:22 MIGnews.com

Назван продукт, обладающий противораковыми свойствами

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Испанские ученые пришли к выводу, что употребление оливок положительно влияет на состояние здоровья человека. Специалисты из Университета Барселоны установили, что что кожура оливок содержит в своем составе маслиновую кислоту.Данное вещество препятствует развитию злокачественных опухолей и уничтожает раковые клетки.Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что употребление оливок в пищу помогает человеку бороться с угрозой онкологического заболевания толстой кишки и груди.Кроме того, в этом продукте есть витамин Е, который играет важную роль в работе головного мозга, легких и выработке кровяных телец.