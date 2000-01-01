Назван продукт, обладающий противораковыми свойствами
Испанские ученые пришли к выводу, что употребление оливок положительно влияет на состояние здоровья человека. Специалисты из Университета Барселоны установили, что что кожура оливок содержит в своем составе маслиновую кислоту.
Данное вещество препятствует развитию злокачественных опухолей и уничтожает раковые клетки.
Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что употребление оливок в пищу помогает человеку бороться с угрозой онкологического заболевания толстой кишки и груди.
Кроме того, в этом продукте есть витамин Е, который играет важную роль в работе головного мозга, легких и выработке кровяных телец.