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Назван продукт, обладающий противораковыми свойствами | Фото: Thinkstock18.06 22:22   MIGnews.com

Назван продукт, обладающий противораковыми свойствами

Испанские ученые пришли к выводу, что употребление оливок положительно влияет на состояние здоровья человека. Специалисты из Университета Барселоны установили, что что кожура оливок содержит в своем составе маслиновую кислоту.

Данное вещество препятствует развитию злокачественных опухолей и уничтожает раковые клетки.

Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что употребление оливок в пищу помогает человеку бороться с угрозой онкологического заболевания толстой кишки и груди.

Кроме того, в этом продукте есть витамин Е, который играет важную роль в работе головного мозга, легких и выработке кровяных телец.
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