19.06 01:15 MIGnews.com

Диетологи составили рейтинг самой полезной еды в мире

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Регулярное употребление некоторых продуктов помогает оставаться молодыми и здоровыми – именно поэтому они вошли в рейтинг самой полезной еды всех времен и народов.Список полезных продуктов был составлен экспертами Европейской ассоциации диетологов и гастроэнтерологов. При создании рейтинга специалисты приняли во внимание не только наличие в указанных продуктах полезных микроэлементов, но и то, насколько легко они усваиваются организмом.Так, на первом месте оказались помидоры. Употребление томатов полезны при гипертонии и глаукоме. Их ценность – в большом количестве активного антиоксиданта ликопина, клетчатки и калия: таким образом, томаты проявляют противораковые свойства, помогают сердечнососудистой системе.Следом за томатами идет овсянка. В ней много растительных белков, клетчатки, витаминов группы В и растворимых пищевых волокон. Овсяная каша защищает от повышенного давления, очищает пищеварительную систему от токсинов.Однако это не значит, что ее нужно употреблять каждый день. Достаточно одной тарелки 1-2 раза в неделю на завтрак.Плоды киви заняли третью позицию списка. Эти фрукты в большом количестве содержат витамины А, С и Е, их семена - жирные кислоты омега-3. Киви полезны гипертоникам, при похудении, а также для поддержания здоровья суставов.На четвертом месте виноград. Его ягоды, в особенности темных сортов, замедляют процессы окисления в организме, что защищает от появления злокачественных клеток. Также виноград крайне полезен для сосудов - тем, что мешает образованию тромбов.Пятое место в рейтинге полезной еды досталось рыбе и морепродуктам. Диетологи рекомендуют употреблять их 2-3 раза в неделю: в дарах моря содержатся жиры, витамины, минералы и микроэлементы, эффективно улучшающие состояние сосудов и артерий.Далее идет брокколи. В особенности брокколи полезна людям, которые восстанавливаются после перенесенных заболеваний, пожилым, детям и беременным женщинам. Ее употребление целебно для печени, сердечнососудистой системы, желудочно-кишечного тракта, а также при нервных срывах и при нарушении обмена веществ.Седьмое место заняли плоды авокадо. Благодаря особым жирным кислотам в своем составе авокадо делает крепче кровеносные сосуды и сердце, а его ферменты помогают организму регулировать уровень сахара в крови. Также авокадо позитивно влияет на мозг – при его регулярном употреблении снижаются раздражительность и усталость, улучшается самочувствие в целом.Восьмое место эксперты отдали куриным яйцам. Они рекомендуют съедать минимум 4 яйца в неделю. Компоненты яиц нейтрализуют вред, который наносится сосудам в связи с разными факторами. Кроме того, они насыщены кальцием и лецитином, за счет чего предотвращают быстрое старение.Девятое и десятое места в рейтинге самых полезных в мире продуктов заняли чеснок и оливковое масло.