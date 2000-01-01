19.01 20:57 MIGnews.com

В США тестируют универсальный анализ крови на рак

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Американские ученые на шаг приблизились к одной из заветных целей мировой медицины - универсальному анализу крови на рак.Группа исследователей из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе испытывала метод, который выявляет 8 наиболее часто встречающихся видов рака.Целью изучений была разработка универсального теста, который можно проходить раз в год для того, чтобы выявить раковую опухоль на ранней стадии.Британские эксперты называют результаты захватывающими, однако некоторые считают, что пока рано делать выводы об эффективности теста.Число исследуемых белков и мутаций в тесте можно увеличивать, что позволит увидеть больше разновидностей заболевания.Герт Аттард из Института исследования рака в Лондоне, практикующий онколог, считает подобный тест "Святым Граалем".Однако, по его словам, все еще непонятно, что делать после того, как раковая опухоль была диагностирована.На доказательство того, что анализ работает в качестве метода ранней диагностики, может уйти 5-6 лет, говорит Ричард Марэ из Cancer Research UK."Предстоит узнать, как на результаты теста повляют другие болезни, такие как ангина или грипп", - цитирует Би Би Си слова Марэ.