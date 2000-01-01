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Фото: @ Naked Science.19.08 17:32   MIGnews.com

Как вирус Зика влияет на мозг?

Исследователи опубликовали снимок, на котором можно увидеть как вирус Зика влияет на мозг человека. Фотография и научная статья опубликованы в журнале Naked Science.

Как сообщалось ранее, вирус Зика опасен для беременных женщин, так как вызывает врожденные дефекты у детей. В частности, он может вызывать микроцефалию.

Ученые заявили, что вирус связывается с определенным белком в развивающемся мозге под названием Musashi 1.

На данном снимке белок выделен фиолетовым. Musashi 1 очень распространен в развивающемся мозге эмбриона и, как правило, является отправной точкой для новых клеток мозга.

Когда Вирус Зика находит белок, он начинает управлять им, постоянно воспроизводя себя, из-за чего лишает мозг решающего инструмента для строительства.
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