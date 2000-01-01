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Продукт, уменьшающий аппетит и предотвращающий переедание | Фото: Thinkstock20.08 03:29   MIGnews.com

Продукт, уменьшающий аппетит и предотвращающий переедание

Перекус, состоящий из грецких орехов, позволяет активировать определенную зону в мозге, регулирующую аппетит. К такому выводу пришли ученые из медицинского центра Beth Israel Deaconess (BIDMC) в США.

Дело в том, что именно грецкие орехи способствуют появлению чувства насыщения. Весь секрет заключается в нейрокогнитивном воздействии на мозг.

Прежде чем подтвердить свою гипотезу, специалисты провели эксперимент. В исследовании, которое продолжалось в рамках двух пятидневных сессий, приняли участие 10 человек, страдающих ожирением.

Первые 5 дней добровольцы потребляли каждый день коктейли, содержащие 48 граммов грецких орехов – это дневная норма для взрослого человека, рекомендованная Американской диабетической ассоциацией (ADA).

Другие пять дней участники получали так называемые плацебо-коктейли, не содержащие грецких орехов, но столь же питательные и имеющие соответствующие вкусовые добавки.

Выяснилось, что именно в течение первых пяти дней участники меньше испытывали чувство голода. Также добровольцы показывали фотографии любимой еды вроде сладостей и гамбургеров, нейтральных предметов (цветы, камни) или менее любимой пищи (овощи).

При этом проводилось сканирование мозга.

Когда на экране появлялись вкусные и вредные продуты, повышалась активность в правой части островковой доли, если до этого потреблялись грецкие орехи.

Данная зона мозга связана с когнитивным контролем. В целом эта активность говорила о том, что добровольцы уделяли больше внимания выбору еды, отдавая предпочтение более полезным продуктам.
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