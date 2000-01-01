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20.01 22:27   MIGnews.com

Нехватка секса негативно влияет на здоровье женщин

Американские ученые заявили, что отсутствие регулярных связей у женщин может негативно влиять на их здоровье.

Результаты исследования показали, что сексуальная неудовлетворенность девушек оказывает влияние не только на их психологическое состояние (раздражительность, перепады настроения и т.п.), но и на физическое здоровье.

Специалисты поясняют, что отсутствие половых связей или редкие контакты могут вызвать вагинальную атрофию.

При вагинальной атрофии нервные окончания на весьма чувствительных тканях женских половых органов со временем отмирают, если физическая близость отдельного индивидуума отсутствует, или же редка.

При отсутствии постоянного партнера представительницы прекрасного пола рискуют утратить чувствительность своих половых органов, что в дальнейшем в значительной степени скажется на ее половой жизни.
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