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21.01 01:35   MIGnews.com

Названы овощи и фрукты, предотвращающие рак

Ученые пришли к выводу, что употребление некоторых продуктов и ведение здорового образа жизни способны до 80 % случаев развития колоректального рака, рака молочной и предстательной желез.

Диетологи составили список продуктов, которые обязательно нужно включить в свой рацион. Научная статья опубликована в издании The Telegraph.

Первую строчку в списке занял чеснок. В этом овоще есть такие вещества, как аллицин и аллилсульфиды, воздействующие на токсичные онкогенные вещества и способствующие их выведению.

Кроме того, в нем содержатся соединения серы, которые действуют против окисления и свободных радикалов, которые и вызывают онкологию.

На втором месте оказались помидоры. В этих овощах содержится ликопин. Данный пигмент предотвращает рак предстательной железы. Кроме того, томаты незаменимы для профилактики рака кожи.

Третья строчка досталась ягодам, богатым противораковыми веществами – эллагиновой кислотой (малина и клубника) и антоцианидинами (голубика и черника). Данные соединения подавляют активность белков, которые формируют раковые клетки.

На четвертое место эксперты поставили грибы. Они стимулируют активность иммунной системы, замедляя рост опухоли. Лучше всего их готовить в сочетании с другими противораковыми овощами – луком, чесноком, зеленью и томатным соусом.

На последнем месте – зелень петрушки. По мнению специалистов, она предотвращает появление кровеносных сосудов в опухолевых тканях.
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