Орен Зариф: болезнь проходит, если устранена ее причина
Орен Зариф, лидирующий специалист, практикующий метод психокинеза и лечения силами подсознания, исцеляет людей, страдающих различными заболеваниями, в Израиле и за рубежом, вот уже 20 лет. Большинство пациентов, обратившихся к Орену – это люди, прошедшие все возможные виды лечения от своего заболевания у лучших врачей, но не получивших результатов. Орен Зариф стал для них последней надеждой, и он ее оправдал.
Кожные заболевания - одна из самых распространенных проблем, с которой обращаются люди к Орену Зарифу. В большинстве случаев Орену удается добиться видимых и ощутимых результатов уже после первого сеанса.
Адель – одна из его посетительниц - рассказывает историю своего невероятного исцеления:
- В это трудно поверить, но еще полгода назад мои руки были покрыты экземой, а жизнь казалась сплошным кошмаром. В возрасте 25 лет, пережив сильный стресс, я стала часто впадать в состояние паники. Панические атаки настигали меня внезапно, внутри и снаружи все начинало зудеть, кожа краснела и нестерпимо чесалась. Это было невыносимо, я расчесывала до крови. Раны не успевали заживать, и при каждом приступе я заново срывала коросты. Успокоительные препараты, которые прописывали мне врачи, не приносили результатов. В один из дней я случайно увидела объявление-заметку о целителе Орене Зарифе и прочитала истории исцеления от различных болезней. Я решила попытать удачу и обратиться к нему. Уже после первого сеанса в душе наступило спокойствие, а спустя короткое время я заметила, что кожа становилась все более гладкой и чистой. Теперь я без стеснения надеваю открытую одежду и живу поной жизнью!
Метод Орена Зарифа, основанный на применении сил подсознания, - лучший в своем роде и единственный, который действительно работает, очень эффективен и приносит быстрые результаты. Проникая в источник проблемы, он устраняет его причину и приносит долгожданное спокойствие, умиротворение, душевное и физическое здоровье и комфорт.
Прием пациентов проводится в Иерусалиме и Бней Браке.