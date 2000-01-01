Орен Зариф: бессонница больше не будет вас беспокоить
Каждый день в центр "Mind Power", обращаются люди за помощью в решении своих проблем и заболеваний. Благодаря уникальному лечению Орена Зарифа, путем силы психокинезиса, направляя энергию в подсознание пациента и пробуждая в нем собственные естественные силы исцеления помогает справиться с недугом.
Орен Зариф, лидирующий специалист, практикующий по системе психокинеза и лечения силами подсознания, исцеляет людей, страдающих различными заболеваниями, в Израиле и за рубежом, вот уже 20 лет. Большинство пациентов, обратившихся к Орену – это люди, прошедшие все возможные виды лечения от своего заболевания у лучших врачей, но не получивших результатов. Орен Зариф стал для них последней надеждой, и он ее оправдал.
Орен Зариф применяет метод психокинеза по системе Джозефа Мерфи, написавшего книгу "Сила подсознания" и утверждавшего, что каждый человек может избавиться от физического или душевного недуга с помощью подсознания. В процессе сеанса Орен производит энергетическое воздействие на проблемные участки тела человека, чтобы разбудить спящие силы организма.
Давид Х. вспоминает свои бессонные ночи, когда после тяжелого рабочего дня ему приходилось полночи ворочаться, чтобы уснуть. Постоянные походы к врачам, таблетки, обследования, иглоукалывание и даже работа с психологом не давала результаты. Кто бы мог подумать, что случайная статья в газете о лечении методом психокинеза, даст результат после первого сеанса. «Мою радость может понять только тот, кто сталкивался с подобным недугом, - рассказывает Давид. Бессонница, это страшный приговор, который несет постоянный стресс для организма и кучу заболеваний – последствий. Теперь я сплю, как младенец, мое настроение и работоспособностью восстановлена. Перед тем как прибегать к любым радикальным методам лечения, обратиться сперва к Орену Зарифу.»
Многие люди были у Орена Зарифа, и их жизни изменились незамедлительно. Вы можете начать новую жизнь. Обратитесь к Орену Зарифу и вернитесь к своей нормальной жизни, проводите время с семей и друзьями, вернитесь к работе и будьте счастливы.