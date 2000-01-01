Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com







Евросоюз передумал запрещать картошку фри | Фото: Thinkstock21.07 01:20   MIGnews.com

Картошка фри победила Европейскую комиссию

В Евросоюзе отказались от планов запретить картофель фри, так как его рецепт был изобретен страной-членом содружества — Бельгией.

Популярный фаст-фуд чуть не оказался в черном списке из-за образования в нем при жарке токсичного вещества акриламида, который исполнительная комиссия ЕС и хотела запретить. Для этого пришлось бы переписывать всю рецептуру, против чего выступила Бельгия.

ЕК согласилась внести поправки в правила безопасности пищевых продуктов, нацеленные на борьбу с раком, после того, как Бельгия заявила о защите национального картофеля фри от правил Евросоюза. Министр по туризму Фландрии Бен Вейтс заявил, что Европа ставит под угрозу бельгийскую культуру приготовления картошки фри в стране — "фрит", и направил письмо на имя еврокомиссара по здравоохранению Витениса Андриукайтиса, в котором призвал его не принимать меры из-за "значительных и непредвиденных последствия для гастрономического наследия".

Министр сельского хозяйства Бельгии Вилли Борсю уже объявил о "спасении" картофеля фри и заявил, что местным "фритериям" не придется менять традиционные методы приготовления национального блюда.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:40
СМИ: Солиста Linkin Park нашли повешенным
23:06
Столкновения у Аль-Аксы: Египет выступил с предупреждением
22:10
В Израиле - огромные очереди, но у МВД все прекрасно
21:38
Президент Ирландии принял основателя BDS, как родного
21:13
В Молдавии выставили на продажу синагогу, где казнили евреев
20:04
"Еш Атид" проводит акцию "Коррупционеры – вы надоели!"
19:55
Все ради Короны: Черчилль пытался скрыть планы нацистов
19:11
Исмаил Ханийе угрожает Израилю "Днем гнева"
18:42
Кувейт депортирует 15 иранских дипломатов, включая посла
18:15
Арестован главарь банды, укравшей у ЦАХАЛа 33 винтовки М-16
17:49
Жена премьера притворилась незнающей английский из-за Трампа
16:59
Израиль построит в Сирии полевой госпиталь
16:28
Король Салман приказал арестовать принца-садиста
16:01
Нетаниягу согласился на продажу подлодок Египту
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus