21.07 01:20 MIGnews.com

Картошка фри победила Европейскую комиссию

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В Евросоюзе отказались от планов запретить картофель фри, так как его рецепт был изобретен страной-членом содружества — Бельгией.Популярный фаст-фуд чуть не оказался в черном списке из-за образования в нем при жарке токсичного вещества акриламида, который исполнительная комиссия ЕС и хотела запретить. Для этого пришлось бы переписывать всю рецептуру, против чего выступила Бельгия.ЕК согласилась внести поправки в правила безопасности пищевых продуктов, нацеленные на борьбу с раком, после того, как Бельгия заявила о защите национального картофеля фри от правил Евросоюза. Министр по туризму Фландрии Бен Вейтс заявил, что Европа ставит под угрозу бельгийскую культуру приготовления картошки фри в стране — "фрит", и направил письмо на имя еврокомиссара по здравоохранению Витениса Андриукайтиса, в котором призвал его не принимать меры из-за "значительных и непредвиденных последствия для гастрономического наследия".Министр сельского хозяйства Бельгии Вилли Борсю уже объявил о "спасении" картофеля фри и заявил, что местным "фритериям" не придется менять традиционные методы приготовления национального блюда.