21.12 01:37 MIGnews.com

В США родился ребенок из эмбриона,замороженного 20 лет назад

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Жительница США родила здорового ребенка, который вырос из эмбриона, замороженного 24 года назад. Об этом сообщает телеканал CBS News.Отмечается, что 26-летняя Тина Гибсон забеременела в марте 2017 года, после того, как врачи подсадили ей эмбрион.Он был заморожен в 1992 году – всего через полтора года после того, как родилась сама Гибсон.Родители назвали родившуюся девочку Эммой. Этот эмбрион назвали самым надолго замороженным материалом.Доктор Джеффри Кинан отметил, что проведенная успешная операция является примером для всех пар, которые раздумывают над тем, чтобы заморозить свои эмбрионы или уже это сделали.