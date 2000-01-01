Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







фото с соцсетей21.12 01:37   MIGnews.com

В США родился ребенок из эмбриона,замороженного 20 лет назад

Жительница США родила здорового ребенка, который вырос из эмбриона, замороженного 24 года назад. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Отмечается, что 26-летняя Тина Гибсон забеременела в марте 2017 года, после того, как врачи подсадили ей эмбрион.

Он был заморожен в 1992 году – всего через полтора года после того, как родилась сама Гибсон.

Родители назвали родившуюся девочку Эммой. Этот эмбрион назвали самым надолго замороженным материалом.

Доктор Джеффри Кинан отметил, что проведенная успешная операция является примером для всех пар, которые раздумывают над тем, чтобы заморозить свои эмбрионы или уже это сделали.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:24
В Германии арестован террорист
05:23
В Азербайджане родился малыш с пенисом на спине
04:17
Чизбургеры и газировка: раскрыт "секрет" долголетия
03:20
Процесс восстановления памятников в Сирии тормозится
02:22
Видео: таксист не дал влюбленным заняться сексом  
00:20
Продукты, которые быстро снизят давление
23:20
Видео: диджей погиб в результате падения сцены на концерте  
22:15
Курс биткоина резко изменил вектор
22:15
Проект, собравший необыкновенных русскоязычных израильтянок
21:56
Израильский фильм - в главной номинации на "Оскар"
21:19
Катастрофы 2017 года обошлись в сумму более $300 млрд
21:10
Арест давшей пощечину солдату палестинки продлили на 6 дней
20:21
Россия и Турция: Восточный Иерусалим - столица Палестины
20:05
В Косово готовили теракт против сборной Израиля
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus