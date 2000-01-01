21.12 00:20 MIGnews.com

Продукты, которые быстро снизят давление

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Артериальное давление может повыситься в любой момент и по разным причинам. Особенно, следует быть осторожными гипертоникам, которые чаще остальных страдают от скачков давления, отмечают медики.Специалисты назвали продукты, которые очищают сосуды и усиливают кровообращение, за счет чего давление не повышается.Если вы страдаете от скачков давления то, медики рекомендуют не обходить стороной лук и чеснок. Благодаря фитонцидам эти овощи очищают сосуды и снижают уровень холестерина, за счет чего снижается и давление.Также снизит давление помогут оливковое масло (которое мгновенно избавит вас от повышенного давления). Помимо этого, полезными будут орегано, кардамон и корица