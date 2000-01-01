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Сидячий образ жизни повышает риск ранней смерти | Фото: Thinkstock22.08 03:31   MIGnews.com

Сидячий образ жизни повышает риск ранней смерти

Канадские ученые пришли к выводу, что сидячий образ жизни повышает риск смерти. Прежде чем подтвердить свою гипотезу, исследователи проанализировали данные об образе жизни более трех тысяч человек в возрасте от 50 лет.

Участники эксперимента контролировали свое состояние жизненно важных показателей с помощью специальных браслетов — фитнес-трекеров.

Данные были собраны в период с 2003 по 2006 год. Однако ученые вели наблюдение за добровольцами вплоть до 2011 года или же до самой смерти, если участник эксперимента скончался до его окончания.

После анализа показателей, специалисты установили, что особенно уязвимыми оказались те добровольцы, которые не занимались 2,5 часа в неделю умеренными физическими нагрузками.

Если же рекомендации медиков соблюдались, то смертность была существенно ниже.
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