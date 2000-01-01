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Ученые: можно поправиться от запаха еды | Фото: Thinkstock22.08 02:33   MIGnews.com

Ученые: можно поправиться от запаха еды

Американские ученые установили, что соблазнительный запах пищи вполне способен приводить к набору лишнего веса.

Специалисты Калифорнийского университета установили наличие связи между ароматами блюд и растущими килограммами.

Американские специалисты установили, что концентрированный запах пищи, воспринимаемый человеком как вкусный, меняет процесс обработки калорий организмом.

По словам ведущего автора исследования Эндрю Диллина, на функции обмена веществ в организме оказывают значительное влияние сенсорные системы.

Во время опытов с мышами выяснилось, что животные с более тонким обонянием набирали лишний вес в два раза быстрее, когда употребляли жирную пищу, по сравнению с мышами, чей нюх был более слабым. Ученые полагают, что подобная закономерность может проявляться и по отношению к человеческому организму.

Согласно их выводам, для людей, восприимчивых к ароматам еды, этот вкусный запах может оказаться настоящим провокатором роста веса, способствуя появлению лишних килограммов. В то же время, по словам экспертов, блюда с менее выраженным запахом могут помочь в борьбе с избыточной массой тела.
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