22.08 02:33 MIGnews.com

Ученые: можно поправиться от запаха еды

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Американские ученые установили, что соблазнительный запах пищи вполне способен приводить к набору лишнего веса.Специалисты Калифорнийского университета установили наличие связи между ароматами блюд и растущими килограммами.Американские специалисты установили, что концентрированный запах пищи, воспринимаемый человеком как вкусный, меняет процесс обработки калорий организмом.По словам ведущего автора исследования Эндрю Диллина, на функции обмена веществ в организме оказывают значительное влияние сенсорные системы.Во время опытов с мышами выяснилось, что животные с более тонким обонянием набирали лишний вес в два раза быстрее, когда употребляли жирную пищу, по сравнению с мышами, чей нюх был более слабым. Ученые полагают, что подобная закономерность может проявляться и по отношению к человеческому организму.Согласно их выводам, для людей, восприимчивых к ароматам еды, этот вкусный запах может оказаться настоящим провокатором роста веса, способствуя появлению лишних килограммов. В то же время, по словам экспертов, блюда с менее выраженным запахом могут помочь в борьбе с избыточной массой тела.