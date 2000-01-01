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Ученые: выкидыш может повысить вероятность зачатия | Фото: Thinkstock22.09 02:31   MIGnews.com

Ученые: выкидыш может повысить вероятность зачатия

Новое исследование, проведенное в Абердинском университете (Шотландия), показало: женщины, у которых случился выкидыш после первого ЭКО, имеют больше шансов зачать ребенка в ходе второй процедуры.

Вероятность зачатия у них выше, чем у тех, кто вообще не смог забеременеть во время первого ЭКО.

Исследование продолжалось на протяжении 10 лет. Специалисты проанализировали данные 112000 женщин, решившихся на ЭКО.

Результаты показали, что 62,3% участниц не забеременели с помощью процедуры, 8,3% женщин пережили выкидыш, а 29,5% родили живых детей.

Также выяснилось, что 31,7% женщин, у которых после первого ЭКО случился выкидыш, и только 22,8% из тех, кто не смог забеременеть в первый раз, забеременели после второй процедуры. Судя по всему, организм женщин, переживших выкидыш, был больше готов к беременности.

Ученые надеются, что их выводы помогут парам решиться на следующую процедуру ЭКО после выкидыша.
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