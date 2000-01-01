22.10 01:40 MIGnews.com

Виды спорта, продлевающие жизнь

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Ученые из Австралии пришли к выводу, что не все виды спорта одинаково полезны для здоровья человека. Научная статья опубликована в журнале British Journal of Sports Medicine.Специалисты из Сиднейского университета изучили данные 11 исследований, проводившихся с 1994 по 2008 год.Участниками экспериментов стали около 80 тысяч человек. Средний возраст добровольцев составил 52 года.Физиологи ставили перед собой цель определить, есть ли связь между видами спорта, которыми занимаются опрашиваемые, и продолжительностью жизни. В результате они установили, что такие виды спорта, как футбол, бег, тяжелая атлетика и многие другие, никак не влияют ни на продолжительность жизни, ни на склонность к серьезным заболеваниям.Выяснилось, что игры с ракеткой (бадминтон, теннис и сквош) снижают вероятность преждевременной смерти по любым возможным причинам на 47 %.Кроме того риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается на 56 %.Также полезными для здоровья оказались плавание, аэробика и езда на велосипеде: эти виды спорта сокращают риск преждевременной смерти на 28 %, 27 % и 15 % соответственно.