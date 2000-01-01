Виды спорта, продлевающие жизнь

Ученые из Австралии пришли к выводу, что не все виды спорта одинаково полезны для здоровья человека. Научная статья опубликована в журнале British Journal of Sports Medicine.
Специалисты из Сиднейского университета изучили данные 11 исследований, проводившихся с 1994 по 2008 год.
Участниками экспериментов стали около 80 тысяч человек. Средний возраст добровольцев составил 52 года.
Физиологи ставили перед собой цель определить, есть ли связь между видами спорта, которыми занимаются опрашиваемые, и продолжительностью жизни. В результате они установили, что такие виды спорта, как футбол, бег, тяжелая атлетика и многие другие, никак не влияют ни на продолжительность жизни, ни на склонность к серьезным заболеваниям.
Выяснилось, что игры с ракеткой (бадминтон, теннис и сквош) снижают вероятность преждевременной смерти по любым возможным причинам на 47 %.
Кроме того риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается на 56 %.
Также полезными для здоровья оказались плавание, аэробика и езда на велосипеде: эти виды спорта сокращают риск преждевременной смерти на 28 %, 27 % и 15 % соответственно.