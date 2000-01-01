21.10 16:31 MIGnews.com

"Зимбабвийский чучхе" стал послом доброй воли ВОЗ

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Достаточно "оригинальное" заявление сделал на прошедшей 20 октября в Уругвае международной конференции по неинфекционным заболеваниям глава Всемирной организации здравоохранении Тедрос Адан Гебреисус, ставший ее первым генеральным директором африканского происхождения.Эритреец Гебреисус сообщил, что президент Зимбабве Роберт Мугабе был выбран послом доброй воли ВОЗ, где считают, что, благодаря своему авторитету, он сможет повлиять на других лидеров в своем регионе. Кроме того, Зимбабве он назвал "страной, которая предоставляет всем жителям равную медицинскую помощь и обеспечивает всеобщее медицинское страхование".При этом необходимо отметить, что самого Мугабе уже трижды в этом году учили в том, что "прогрессивной" медицине у себя на родине он предпочел сингапурскую.Назначение зимбабвийского деспота послом доброй воли вызвало острую реакцию порядка двух десятков правозащитных организаций, включая Всемирную федерацию сердца, Human Rights Watch и "Врачи за права человека"."Коррупция Мугабе, его вопиющая неспособность управлять экономикой разрушила систему здравоохранения в Зимбабве. Более того, сам Мугабе лечится за границей", - гласит заявление директора HRW Кеннета Рота.Напомним, что за нарушение прав человека, подавление оппозиции, коррупцию, провальную экономическую политику и черный расизм Мугабе с 2003 года находится под санкциями США.