Израильские врачи приблизили мир к излечению от Альцгеймера
Группа израильских исследователей из Университета Бен-Гуриона в Негеве утверждают, что обнаружили триггер болезни Альцгеймера - провоцирующий фактор, запускающий развитие недуга. Им оказался белок, уменьшение концентрации которого может приводить к развитию заболевания.
Стоит отметить, что на сегодняшний день лекарства от этого расстройства нет, но открытие ученых под руководством доктора Дебби Тойбер приблизило человечество к разгадке, чем оно может быть вызвано.
Как пишет "Аруц Шева", в ходе экспериментов оказалось, что в мозге страдающих от болезни Альцгеймера значительно меньше специфического белка - сиртуина-6 (SIRT6), который играет решающее значение в процессе репарации ДНК, что и приводит к нейродегенеративным заболеваниям у пожилых людей.
Изучая именно повреждение ДНК как причину старения и возрастных заболеваний, доктор Тойбер с коллегами пришли к выводу, что у пациентов с болезнью Альцгеймера сиртуина-6 почти полностью не стало.
В силу физиологических свойств мозга напрямую белок вводить нельзя, поэтому в настоящее время доктор Тойбер ищет способ увеличения синтеза белка мозгом.
Она утверждает, что привычки придерживаться здоровой диеты и выполнять физические упражнения может повлиять и на здоровье ДНК, но полностью избежать старения, конечно же, избежать не удастся никому.