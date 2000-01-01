21.10 20:55 MIGnews.com

Израильские врачи приблизили мир к излечению от Альцгеймера

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Группа израильских исследователей из Университета Бен-Гуриона в Негеве утверждают, что обнаружили триггер болезни Альцгеймера - провоцирующий фактор, запускающий развитие недуга. Им оказался белок, уменьшение концентрации которого может приводить к развитию заболевания.Стоит отметить, что на сегодняшний день лекарства от этого расстройства нет, но открытие ученых под руководством доктора Дебби Тойбер приблизило человечество к разгадке, чем оно может быть вызвано.Как пишет "Аруц Шева", в ходе экспериментов оказалось, что в мозге страдающих от болезни Альцгеймера значительно меньше специфического белка - сиртуина-6 (SIRT6), который играет решающее значение в процессе репарации ДНК, что и приводит к нейродегенеративным заболеваниям у пожилых людей.Изучая именно повреждение ДНК как причину старения и возрастных заболеваний, доктор Тойбер с коллегами пришли к выводу, что у пациентов с болезнью Альцгеймера сиртуина-6 почти полностью не стало.В силу физиологических свойств мозга напрямую белок вводить нельзя, поэтому в настоящее время доктор Тойбер ищет способ увеличения синтеза белка мозгом.Она утверждает, что привычки придерживаться здоровой диеты и выполнять физические упражнения может повлиять и на здоровье ДНК, но полностью избежать старения, конечно же, избежать не удастся никому.