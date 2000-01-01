22.10 05:21 MIGnews.com

Ученые: Перестаньте уступать старикам место

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Профессор Оксфорда Мьюир Грей призывает забыть о правилах хорошего тона и перестать уступать пожилым людям место в общественном транспорте, утверждая, что старикам необходимо больше ходить и двигаться, чтобы сохранить здоровье.Он считает, что, давая пожилым людям возможность расслабиться, им оказывают "медвежью услугу", так как это приводит лишь к ускорению истощения их организма.На фоне этого, Грей призывает людей в возрасте пользоваться лестницей вместо эскалатора или лифта, а их молодых родственников – прекратить пытаться усадить стариков перед телевизором.Он напоминает, что физическая активность обращает вспять дегенеративные процессы, связанные со старением, а скорость ходьбы тесно связана с риском развития возрастных недугов, что, в свою очередь, влияет продолжительностью жизни.