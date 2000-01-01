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Беременные, болеющие гриппом, рискуют родить аутиста | Фото: Thinkstock23.06 01:18   MIGnews.com

Беременные, болеющие гриппом, рискуют родить аутиста

Наличие у женщины во время беременности гриппа может в два раза повысить вероятность рождения ребенка с расстройством аутистического спектра. К такому выводу пришли американские и норвежские ученые, исследование опубликовано в журнале mSphere.

Ученые проанализировали подтвержденные случаи гриппа у беременных женщин лабораторно. Они изучили анкеты и образцы крови 338 матерей из Норвегии, позднее родивших детей с расстройством аутистического спектра. В контрольную группу входили 348 женщин, которые во время беременности не болели.

"Матерям не следует делать вывод, что наличие инфекции во время беременности означает, что у ребенка будет аутизм. Она может быть просто одним из факторов риска", — подчеркнули исследователи.

Если же полученный результат верен, то причиной развития у потомства расстройств аутистического спектра может быть реакция иммунной системы матери на заболевание, которая сказывается на головном мозге плода во время фетального периода беременности.
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