22.07 22:22 MIGnews.com

Ученые обнаружили главную опасность курения

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Ученые из Финляндии пришли к выводу, что что табачная политика позволяет существенно снизить частоту субарахноидальных кровоизлияний (наиболее летальная форма инсульта).Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.Специалисты оценили частоту инсультов за период с 1998 по 2012 годы. Оказалось, что частота кровоизлияний находилось в прямой зависимости от числа курящих. Количество людей, пораженных инсультом, снизилось на 45 процентов среди женщин старше 50 лет и на 26 процентов среди мужчин того же возраста. При этом число курящих людей в возрасте 15-64 лет в Финляндии уменьшилось на 30 процентов.По словам ученых, результаты не показывают причинно-следственную взаимосвязь, однако весьма вероятно, что усилия властей по борьбе с курением повлияли на показатели частоты случаев субарахноидального кровоизлияния.Субарахноидальным кровоизлиянием называется скопление излившейся крови в полость между паутинной и мягкой мозговыми оболочками. Оно может развиться из-за разрыва артериальной аневризмы или черепно-мозговой травмы. Аневризма сосудов головного мозга присутствует у 10 процентов людей старше 70 лет, однако в большинстве случае она не разрывается. При этом исследования показали, что курение является одним из наиболее важных факторов риска кровоизлияния.