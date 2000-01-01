Орен Зариф доказывает, что псориаз излечим!

Ежедневно Орен Зариф лечит десятки людей, вот уже на протяжении двадцати лет, он принимается за самые сложные случаи, твердо уверенный в том, что нет неизлечимых болезней. Целитель пользуется собственным методом лечения – психокинезом, который основан на учении доктора Джозефа Мерфи (автора книги «Сила вашего подсознания»). Именно в этой книге автор рассказывает про собственные силы организма, которые способны излечить любую болезнь.
В отделения «Mind Power» ежедневно обращаются люди, которые почти потеряли надежду, от которых отказались врачи, и они получают помощь, возвращаясь к своей жизни уже здоровыми.
Ханна – одна из пациенток, которая до сих пор не может поверить в свое счастье.
«Много лет я думала, что нужно смириться и жить с этим, лекарства, которые мне выписывал врач, почти не помогали, а на себя в зеркало смотреть, иногда, было просто наказанием. «Псориаз» звучало для меня, как приговор, пятна по всему телу, на лице, ногах и руках… Спустя много лет, я поняла, что я в отчаянии. И именно тогда я нашла объявление целителя. Утром, после первого сеанса, я заметила, что пятна стали уменьшаться, а через пару сеансов они исчезли совсем. После стольких лет страданий я, наконец-то, могу смотреть на себя в зеркало с удовольствием. Мою благодарность Орену Зарифу сложно выразить словами, ведь только благодаря ему я снова научилась получать удовольствие от жизни.»
Многие люди были у Орена Зарифа, и их жизни изменились незамедлительно. Вы тоже можете начать новую жизнь. Обратитесь к Орену Зарифу и вернитесь к своей жизни, проводите время с семей и друзьями, приступайте к работе с новыми силами и будьте счастливы.