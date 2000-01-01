24.06 03:25 MIGnews.com

Кошки и собаки защищают от рака

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Американские ученые пришли к выводу, что владельцы кошек и собак реже заболевают неходжкинской лимфомой – одной из разновидностей рака лимфатической системы. Прежде чем подтвердить свою гипотезу специалисты провели исследование с участием более 4 тысяч человек.Так, ученые из Калифорнийского университета (Сан-Франциско) и Стэнфордского университета опросили около 1600 пациентов, страдающих неходжкинской лимфомой, и 2500 здоровых людей о наличии в их доме кошки или собаки.Выяснилось, что риск развития лимфомы у владельцев домашних животных был снижен примерно на 30%. Причем степень защиты от рака возрастала с увеличением времени проживания питомцев в семье.Неходжкинская лимфома чаще всего развивается у людей старше 65 лет. Точные причины заболевания неизвестны, однако по одной из теорий его развитию способствуют чересчур "стерильные" условия проживания.Ученые объясняют, что защитный эффект кошек и собак может объясняться воздействием аллергенов, стимулирующих иммунную систему и "подстегивающих" противораковую защиту организма.