24.07 04:29 MIGnews.com

Стало известно, как продлить жизнь на 11-12 лет

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Медики из Института демографических исследований им. Макса Планка в Германии проследили за здоровьем 14 000 человек в возрасте от 50 до 89 лет, чтобы узнать, как продлить жизнь. Так, женщины, следуя здоровому образу жизни, могут рассчитывать на дополнительную дюжину лет, а мужчины — на 11 лет.Отказаться от курения, поддерживать вес в норме и пить алкоголь в умеренных количествах — вот три способа, которые помогут добиться таких результатов, пишет The Daily Mail. А само по себе употребление алкоголя в умеренных количествах добавляет вам 7 лет, утверждают ученые, опираясь на результаты исследования, которое проводилось в виде опроса.Участники - здоровые люди, без инвалидностей, но среди них были курящие и не пугающиеся пары пива в пятницу вечером - в течение 14 лет заполняли анкеты, отвечая на вопросы об их образе жизни. Также рассматривались так называемые умеренно пьющие — мужчины, употреблявшие до 14 порций алкоголя в неделю и женщины, выпивавшие около семи таких напитков. Данные по всем опросам исследователи тщательно собирали и анализировали, чтобы сравнить с данными по населению в целом.Выяснилось, что некурящие, не страдающие ожирением и пьющие меньше пяти порций алкогольных напитков в неделю женщины и мужчины жили на 12 лет дольше, чем те, кто не слишком заботился о здоровье.Учитывая полученные результаты, медики рекомендуют воздержаться от "наверстывания" дополнительных лет жизни в преклонном возрасте.