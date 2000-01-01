24.09 01:42 MIGnews.com

Раскрыт секрет долголетия

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Канадские ученые из университета Макмастера выяснили, что 30-минутные физические нагрузки хотя бы пять дней в неделю способны продлить жизнь человеку.Научная статья опубликована в журнале The Lancet.Исследователи пришли к выводу, что бег или интенсивная утренняя разминка снижают риск смерти человека от сердечно-сосудистых заболеваний.Прежде чем подтвердить свою гипотезу, учёные провели эксперимент с участием 130 человек из 17 стран мира.Добровольцы указали в опроснике, как часто в течение недели занимаются физическими упражнениями.По состоянию здоровья анкетируемых ученые следили почти семь лет, отмечая уровень заболеваемости и смертности.Оказалось, что у людей, которые каждую неделю уделяют 150 минут быстрой ходьбе, риск преждевременной смерти уменьшается на 28%, а 750 минут физической активности еще выгоднее и снижают вероятность смерти на 36%.Ученые уверены, что не обязательно бегать, плавать или ходить в спортзал, а достаточно заниматься домашней уборкой или ходить пешком на работу. Если следовать этим рекомендациям, то можно предотвратить 8% смертей за каждые семь лет.