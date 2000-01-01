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Раскрыт секрет долголетия | Фото: Thinkstock24.09 01:42   MIGnews.com

Раскрыт секрет долголетия

Канадские ученые из университета Макмастера выяснили, что 30-минутные физические нагрузки хотя бы пять дней в неделю способны продлить жизнь человеку.

Научная статья опубликована в журнале The Lancet.

Исследователи пришли к выводу, что бег или интенсивная утренняя разминка снижают риск смерти человека от сердечно-сосудистых заболеваний.

Прежде чем подтвердить свою гипотезу, учёные провели эксперимент с участием 130 человек из 17 стран мира.

Добровольцы указали в опроснике, как часто в течение недели занимаются физическими упражнениями.

По состоянию здоровья анкетируемых ученые следили почти семь лет, отмечая уровень заболеваемости и смертности.

Оказалось, что у людей, которые каждую неделю уделяют 150 минут быстрой ходьбе, риск преждевременной смерти уменьшается на 28%, а 750 минут физической активности еще выгоднее и снижают вероятность смерти на 36%.

Ученые уверены, что не обязательно бегать, плавать или ходить в спортзал, а достаточно заниматься домашней уборкой или ходить пешком на работу. Если следовать этим рекомендациям, то можно предотвратить 8% смертей за каждые семь лет.
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